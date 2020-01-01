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Экзотические фрукты
в шляпных коробках

Подарок, который запомнится!
Royal Siam Box - это лучшие экзотические фрукты
из Таиланда в элегантной подарочной коробке.
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Фруктовая коробка непременно произведет впечатление

Мы выбираем лучшие фрукты и красиво их упаковываем
шляпная коробка экзотических фруктов в подарок, Royal Siam Box, Роял Сиам Бокс, Москва, Елизавета Данильчик
Свежие и спелые фрукты
Мы работаем напрямую с лучшими фруктовыми плантациями из Таиланда. Отсутствие посредников позволяет предлагать Вам экзотические фрукты самого лучшего качества.
Эффектная упаковка
Солидная шляпная коробка нейтрального оттенка nude завязана атласной лентой в бант фирменным узлом Tiffany. Фруктовая коробка доставляется в презентабельном крафтовом пакете.
Оригинальный подарок
Опыт нашей работы говорит, что 97 человек из 100 попробуют такой набор фруктов впервые в жизни.
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Качество и сервис

Мы знаем как важен хороший сервис в нашем деле
Композиция
Профессиональные флористы собирают фрукты в композицию по фактуре и цвету.
Буклет
К каждой коробке прилагается иллюстрированный буклет с познавательной информацией об экзотических фруктах.
Открытка
В подарок к коробке с фруктами
прилагается дизайнерская открытка с золотым тиснением.
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Коробка с фруктами - это эмоции в подарок!

Самое интригующее - развязывать шёлковую ленту на красивой коробке, предвкушая, что ждет внутри.
Необычайный аромат красочных тропических фруктов разнесется по всей комнате.

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Выберите подходящую коробку с фруктами

Коробки отличаются размером и составом фруктов в них

Шляпная коробка с фруктами
Royal Compliment

5 видов фруктов, ~ 20 фруктов
3 990
р.
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Фрукты в коробке: мангостин, 2-3; маракуйя, 1-2; лонган, 5-7; салак, 3-4; рамбутан, 4-5 шт (в зависимости от величины фруктов).
Диаметр коробки - 16 см.
Коробка наполнена фруктами доверху.

+ Открытка с золотым тиснением в подарок.
+ Иллюстрированный буклет о фруктах.
+ Сертификат сети тайских спа Wai Thai на 1500 руб. в подарок. Подробнее об акции →

Шляпная коробка с фруктами
Royal Grand Petite

7 видов фруктов, ~ 30 фруктов
6 590
р.
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Фрукты в коробке: манго, 1; рамбутан, 6-7; питахайя, 1; маракуйя, 2-3; салак, 5-6; мангостин, 2-3; лонган, 9-15 шт (в зависимости от величины фруктов).
Диаметр коробки - 24 см.
Коробка наполнена фруктами доверху.

+ Открытка с золотым тиснением в подарок.
+ Иллюстрированный буклет о фруктах.
+ Сертификат сети тайских спа Wai Thai на 1500 руб. в подарок. Подробнее об акции →

Шляпная коробка с фруктами
Royal Grand

10 видов фруктов, ~ 45 фруктов
10 990
р.
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Фрукты в коробке: мини-ананас, 1; гуава, 1; рамбутан, 10-13; салак, 5-7; питахайя, 1; мангостин, 4-5; лонган, 12-17; манго, 1; тамаринд, 3-5; маракуйя 2-3 шт (в зависимости от величины фруктов).
Диаметр коробки - 31 см.
Коробка наполнена фруктами доверху.

+ Открытка с золотым тиснением в подарок.
+ Иллюстрированный буклет о фруктах.
+ Сертификат сети тайских спа Wai Thai на 1500 руб. в подарок. Подробнее об акции →

Шляпная коробка с фруктами
Royal Grand Deluxe

13 видов фруктов, свыше 90 фруктов
21 990
р.
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Фрукты в коробке: манго, 1; папайя, 1; молодой кокос, 1; тамаринд, 6-7; лонган, 27-30; мангостин, 5-6; ананас, 1; маракуйя, 3-4; саподилла, 3; рамбутан, 13-15; питахайя, 1; гуава, 1; салак, 6-9 шт (в зависимости от величины фруктов).
Диаметр большой коробки с фруктами - 40 см.
Коробка наполнена фруктами доверху.

+ Открытка с золотым тиснением в подарок.
+ Иллюстрированный буклет о фруктах.
+ Сертификат сети тайских спа Wai Thai на 1500 руб. в подарок. Подробнее об акции →

+ Сертификат в СПА
в подарок

В подарок к каждой фруктовой коробке Royal Siam Box прилагается сертификат сети тайских спа Wai Thai на 1500 рублей. Подробнее об акции →

+ Дизайнерская открытка

Также к каждой коробке с экзотическими фруктами прилагается дизайнерская открытка с золотым тиснением в подарок. По Вашему желанию можем написать на открытке Ваше поздравление или пожелание.

Формат «Инкогнито».
Сообщите нам, если желаете оставить имя отправителя коробки с фруктами в тайне.

Гарантия качества и вкуса

Ваша подарочная коробка с фруктами будет выглядеть именно так, как на фото
экзотические фрукты самолетом из Тайланда
Свежие фрукты
Спелые фрукты прилетают самолетом из Тайланда каждые три дня и тщательно отбираются вручную
экзотические фрукты в подарок
Шикарная упаковка
Элегантная шляпная коробка с фруктами - неизбитый, яркий и запоминающийся подарок
интернет магазин фруктов в подарок
Красивый результат
Перед доставкой по Вашему желанию можем отправить фото именно Вашей собранной фруктовой коробки
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Во всех культурах мира фрукты дарят как пожелание изобилия, красоты, успеха и процветания
Во всех культурах мира фрукты дарят как пожелание изобилия, красоты, успеха и процветания.

Елизавета Данильчик

Основатель Royal Siam Box
Наш подход - это внимание к деталям, качество, вкус и максимальная сосредоточенность на Ваших интересах.
Отправляя в подарок эффектную фруктовую коробку, Вы, помимо лучших фруктов и новых впечатлений, дарите важным Вам людям тепло и заботу.
Елизавета Данильчик
Основатель Royal Siam Box
Наш подход - это внимание к деталям, качество, вкус и максимальная сосредоточенность на Ваших интересах.
Отправляя в подарок эффектную фруктовую коробку, Вы, помимо лучших фруктов и новых впечатлений, дарите важным Вам людям тепло и заботу.

Узнайте больше о редких тропических фруктах

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мангустин (мангостан, мангостин), экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Мангостин

Плод дерева гарциния считается самым изысканным фруктом мира. Под плотной бордово-фиолетовой кожурой мангостина скрываются дольки белой, невероятно сочной мякоти, очень сладкой на вкус. Примечательно, что количество долек такое же, как и число лепестков одеревенелого цветка на кожуре.

Первые плоды на деревьях появляются только спустя 10 лет. Поэтому мангостин по праву считается символом мудрости и сдержанности.
рамбутан, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Рамбутан

Рамбутан получил свое название от индонезийского слова «волос».
Растет гроздьями до 30 штук на высоких деревьях с широкой раскидистой кроной. Чтобы раскрыть фрукт, рамбутан надрезают по окружности. Внутри студенистая ароматная сочная мякоть с косточкой, сладкая на вкус.

В Юго-Восточной Азии рамбутан почитают как символ плодородия и сладости жизни.
маракуйя (фрукт страсти), экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Маракуйя (фрукт страсти)

На вечнозеленой тропической лиане растет экзотический фрукт с ни на что не похожим кисло-сладким вкусом. Как едят маракуйю: спелые плоды разрезают пополам и едят сочную мякоть десертной ложкой.

Говорят, что маракуйя разжигает чувства, и поэтому называется фруктом страсти.
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салак (змеиный фрукт), экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Салак (змеиный фрукт)

На небольших пальмах, крупными гроздьями у самого основания стволов, растет салак. Этот тропический фрукт очень необычный - покрыт многочисленными чешуйками, напоминающими змеиную кожу. Мякоть у салака бежевого цвета со сладким насыщенным вкусом. И, несмотря на опасный внешний вид, салак легко очистить руками.

В Азии змеиный фрукт символизирует иллюзорность восприятия бытия, где все не то, чем кажется.
питахайя (сердце дракона, драконий фрукт, фрукт дракона, драгонфрут), экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Питахайя (фрукт дракона)

Сложно представить, но драконий фрукт растет на кактусе, цветы которого распускаются и благоухают только по ночам.
Разрезать питахайю следует вдоль на две половинки. Сметанно-белая, с черными вкраплениями семян, мякоть питахайи нежная и утонченная на вкус.

Преподнести драконий фрукт в подарок - значит пожелать человеку исполинской силы и огромной удачи.
тамаринд, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Тамаринд

Тот редкий случай, когда бобовые растут на огромных тропических деревьях и называются мармеладным деревом или индийским фиником.
Под довольно твердой кожурой стручка тамаринда скрывается мякоть, способная по сладости посоперничать с сухофруктами.

Интересно, что в Азии употребление в пищу тамаринда символизирует процесс духовного очищения.
манго, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Манго

Наполненные солнечной сладостью плоды манго растут на высоких шарообразных деревьях.
Как едят манго: режут вдоль косточки с обеих сторон и далее делают надрезы вдоль и поперек плода.

С древних времен азиатская знать посылала плоды манго в подарок. С тех пор манго дарят в качестве символа любви или в знак особого уважения.
Также существует традиция подвешивать плоды манго у входа в дом для привлечения богатства и счастья.
лонган (глаз дракона), экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Лонган (глаз дракона)

Глаз дракона - большое вечнозеленое дерево с раскидистой кроной, родом из Китая. Шаровидные плоды растут на нем гроздями.
Под тонкой кожурой лонгана скрывается прозрачная ароматная мякоть с округлой блестящей косточкой.

Впервые ветка лонгана была преподнесена королеве Таиланда в качестве символа прозорливости и развитой интуиции.
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папайя, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Папайя

На дынном дереве - невысокой пальме с тонким стволом, растет удивительный тропический фрукт - папайя.
Как едят папайю: разрезают вдоль пополам, семена убирают ложкой, очищают папайю от кожуры и далее вкусную розово-оранжевую мякоть нарезают на кусочки.

В странах Азии папайя считается символом здоровья и долголетия.
гуава (сметанное яблоко), экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Гуава (сметанное яблоко)

Плоды гуавы растут на небольших вечнозеленых деревьях с раскидистой кроной.
Как едят гуаву: разрезают фрукт на половинки, извлекают семечки, затем нарезают дольками. И наслаждаются ее свежим ароматом и нежным вкусом.

В Азии гуава почитается как нектар богов. Этот тропический фрукт дарят как символ вечной молодости и красоты.
саподилла, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Саподилла

Вечнозеленое масляное дерево тянется к солнцу на несколько десятков метров вверх и приносит сочные плоды. С виду этот уникальный фрукт скромно похож на картофель, а внутри - очень сладкая на вкус, с карамельными нотками, словно сухофрукт, темно-бежевая мякоть с зеленоватым ободком.
Саподиллу разрезают на две части и едят ложкой без косточек.

На родине саподилла символизирует, что не все в жизни раскрывается сразу.
молодой тайский кокос, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Молодой кокос

Стройные кокосовые пальмы вдоль морских побережий приносят урожай незаменимых орехов.
Как открыть кокос: на ровной поверхности надсекают острым ножом орех с тонкой стороны. Внутри молодого кокоса находится белая твердая мякоть и легкая ароматная кокосовая вода.

Кокос дарят в качестве пожелания успеха в задуманном, а на свадьбах как символ плодородия, нежности и чистоты.
тайский ананас, экзотические фрукты в шляпной коробке в подарок из Тайланда, Royal Siam Box, Москва

Тайский ананас

Ананас - наземное растение с колючим стеблем и жесткими мясистыми листьями.
Как правильно резать ананас: срезать верхушку и низ, поставить вертикально и тонким слоем срезать кожуру, затем разрезать вдоль на две части и далее на кусочки. Золотисто-желтый ананас ценится во всем мире за восхитительный аромат и яркий кисло-сладкий вкус.

Ананас дарят как символ дружбы и гостеприимства.
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