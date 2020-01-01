Во всех культурах мира фрукты дарят как пожелание изобилия, красоты, успеха ипроцветания
Во всех культурах мира фрукты дарят как пожелание изобилия, красоты, успеха и процветания.
Елизавета Данильчик
Основатель Royal Siam Box
Наш подход - это внимание к деталям, качество, вкус и максимальная сосредоточенность на Ваших интересах. Отправляя в подарок эффектную фруктовую коробку, Вы, помимо лучших фруктов и новых впечатлений, дарите важным Вам людям тепло и заботу.
Елизавета Данильчик
Основатель Royal Siam Box
Наш подход - это внимание к деталям, качество, вкус и максимальная сосредоточенность на Ваших интересах. Отправляя в подарок эффектную фруктовую коробку, Вы, помимо лучших фруктов и новых впечатлений, дарите важным Вам людям тепло и заботу.
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Мангостин
Плод дерева гарциния считается самым изысканным фруктом мира. Под плотной бордово-фиолетовой кожурой мангостина скрываются дольки белой, невероятно сочной мякоти, очень сладкой на вкус. Примечательно, что количество долек такое же, как и число лепестков одеревенелого цветка на кожуре.
Первые плоды на деревьях появляются только спустя 10 лет. Поэтому мангостин по праву считается символом мудрости и сдержанности.
Рамбутан
Рамбутан получил свое название от индонезийского слова «волос». Растет гроздьями до 30 штук на высоких деревьях с широкой раскидистой кроной. Чтобы раскрыть фрукт, рамбутан надрезают по окружности. Внутри студенистая ароматная сочная мякоть с косточкой, сладкая на вкус.
В Юго-Восточной Азии рамбутан почитают как символ плодородия и сладости жизни.
Маракуйя (фрукт страсти)
На вечнозеленой тропической лиане растет экзотический фрукт с ни на что не похожим кисло-сладким вкусом. Как едят маракуйю: спелые плоды разрезают пополам и едят сочную мякоть десертной ложкой.
Говорят, что маракуйя разжигает чувства, и поэтому называется фруктом страсти.
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Салак (змеиный фрукт)
На небольших пальмах, крупными гроздьями у самого основания стволов, растет салак. Этот тропический фрукт очень необычный - покрыт многочисленными чешуйками, напоминающими змеиную кожу. Мякоть у салака бежевого цвета со сладким насыщенным вкусом. И, несмотря на опасный внешний вид, салак легко очистить руками.
В Азии змеиный фрукт символизирует иллюзорность восприятия бытия, где все не то, чем кажется.
Питахайя (фрукт дракона)
Сложно представить, но драконий фрукт растет на кактусе, цветы которого распускаются и благоухают только по ночам. Разрезать питахайю следует вдоль на две половинки. Сметанно-белая, с черными вкраплениями семян, мякоть питахайи нежная и утонченная на вкус.
Преподнести драконий фрукт в подарок - значит пожелать человеку исполинской силы и огромной удачи.
Тамаринд
Тот редкий случай, когда бобовые растут на огромных тропических деревьях и называются мармеладным деревом или индийским фиником. Под довольно твердой кожурой стручка тамаринда скрывается мякоть, способная по сладости посоперничать с сухофруктами.
Интересно, что в Азии употребление в пищу тамаринда символизирует процесс духовного очищения.
Манго
Наполненные солнечной сладостью плоды манго растут на высоких шарообразных деревьях. Как едят манго: режут вдоль косточки с обеих сторон и далее делают надрезы вдоль и поперек плода.
С древних времен азиатская знать посылала плоды манго в подарок. С тех пор манго дарят в качестве символа любви или в знак особого уважения. Также существует традиция подвешивать плоды манго у входа в дом для привлечения богатства и счастья.
Лонган (глаз дракона)
Глаз дракона - большое вечнозеленое дерево с раскидистой кроной, родом из Китая. Шаровидные плоды растут на нем гроздями. Под тонкой кожурой лонгана скрывается прозрачная ароматная мякоть с округлой блестящей косточкой.
Впервые ветка лонгана была преподнесена королеве Таиланда в качестве символа прозорливости и развитой интуиции.
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Папайя
На дынном дереве - невысокой пальме с тонким стволом, растет удивительный тропический фрукт - папайя. Как едят папайю: разрезают вдоль пополам, семена убирают ложкой, очищают папайю от кожуры и далее вкусную розово-оранжевую мякоть нарезают на кусочки.
В странах Азии папайя считается символом здоровья и долголетия.
Гуава (сметанное яблоко)
Плоды гуавы растут на небольших вечнозеленых деревьях с раскидистой кроной. Как едят гуаву: разрезают фрукт на половинки, извлекают семечки, затем нарезают дольками. И наслаждаются ее свежим ароматом и нежным вкусом.
В Азии гуава почитается как нектар богов. Этот тропический фрукт дарят как символ вечной молодости и красоты.
Саподилла
Вечнозеленое масляное дерево тянется к солнцу на несколько десятков метров вверх и приносит сочные плоды. С виду этот уникальный фрукт скромно похож на картофель, а внутри - очень сладкая на вкус, с карамельными нотками, словно сухофрукт, темно-бежевая мякоть с зеленоватым ободком. Саподиллу разрезают на две части и едят ложкой без косточек.
На родине саподилла символизирует, что не все в жизни раскрывается сразу.
Молодой кокос
Стройные кокосовые пальмы вдоль морских побережий приносят урожай незаменимых орехов. Как открыть кокос: на ровной поверхности надсекают острым ножом орех с тонкой стороны. Внутри молодого кокоса находится белая твердая мякоть и легкая ароматная кокосовая вода.
Кокос дарят в качестве пожелания успеха в задуманном, а на свадьбах как символ плодородия, нежности и чистоты.
Тайский ананас
Ананас - наземное растение с колючим стеблем и жесткими мясистыми листьями. Как правильно резать ананас: срезать верхушку и низ, поставить вертикально и тонким слоем срезать кожуру, затем разрезать вдоль на две части и далее на кусочки. Золотисто-желтый ананас ценится во всем мире за восхитительный аромат и яркий кисло-сладкий вкус.