Плод дерева гарциния считается самым изысканным фруктом мира. Под плотной бордово-фиолетовой кожурой мангостина скрываются дольки белой, невероятно сочной мякоти, очень сладкой на вкус. Примечательно, что количество долек такое же, как и число лепестков одеревенелого цветка на кожуре.



Первые плоды на деревьях появляются только спустя 10 лет. Поэтому мангостин по праву считается символом мудрости и сдержанности.

